Die Pumas sind wieder unterwegs – und das im Brandnertal in Vorarlberg im Winter. Wie ihre tierischen Namensvetter, werden auch die Puma im Brandnertal gut beschützt. Nur dass Puma hier bis zu 150 Jahre alte, einzigartige Laternen sind. Den besonderen Lichterbrauch zum Aschermittwoch gibt es nur noch hier. Dieses Tal ist eine der schönsten Winterlandschaften der Alpen. Nur hier werden Heugelee, einzigartige Alphörner und Langbögen mit kulinarischem Background gemacht.
