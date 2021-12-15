Lei-Lei und leise Töne - Villach im WinterJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Lei-Lei und leise Töne - Villach im Winter
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Villach ist so etwas wie das kulturelle Zentrum Kärntens. Zu Beginn des Jahres verwandelt sich die Stadt in ein närrisches Zentrum. Der Fasching dominiert auf den ersten Blick alles. Doch abseits davon passiert auch noch viel im Bereich Handwerk und Pondhockey in der Stadt und im Bezirk rund um die Villacher Alpe - den Hausberg Dobratsch.
Altersfreigabe:
0