Heimatleuchten

Entlang der Ybbs - Von schwarzen Fürsten & hellen Köpfen

ServusTVFolge vom 15.12.2021
47 Min.Folge vom 15.12.2021

Wohl kein anderer Flusslauf ist landschaftlich so vielfältig und abwechslungsreich wie die Ufer des smaragdgrünen Gewässers der Ybbs. Das alte Handwerk wird hier großgeschrieben und an die junge Generation weitergelehrt. Selbstgedrehte Seile, seltene Sgaffrito Malereien, außergewöhnliche Gewölbe und längst vergessene Schmiedwerkzeuge machen das Ybbstal zu etwas Besonderen.

