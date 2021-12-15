Das Jauntal - Kärntens JausenbrettlJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Das Jauntal - Kärntens Jausenbrettl
47 Min.
In Kärnten, zwischen Drau und slowenischer Grenze erstreckt sich ein geheimes Schlaraffenland. Das Jauntal, eigentlich eine weite fruchtbare Ebene von imposanten Bergen umsäumt, ist geprägt von Landwirtschaft und kulinarischer Tradition. Hier lebt ein Menschenschlag, der stolz ist auf die kulturelle Vielfalt der Region.
