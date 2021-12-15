Mehr als schifoan - Winter im StubaitalJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Mehr als schifoan - Winter im Stubaital
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Das Tiroler Stubaital ist weltbekannt. Das liegt nicht allein an Wolgang Ambros Hymne, in der er das Skigebiet besingt, denn das Stubaital ist so viel mehr als „skifoan“. Moderne und Tradition, Gastlichkeit und Familienzusammenhalt, weltoffen und dem Brauchtum verhaftet – hier finden diese Gegensätze spielend zusammen.
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