Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Felsefescht - Das Tiroler Oberland im Winter
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Das Tiroler Oberland verwandelt sich in der kalten Jahreszeit in ein Winterparadies. Die Region westlich von Innsbruck ist geprägt von markanten Gebirgszügen und engen Tälern. Die Menschen hier haben den Ruf, manchmal etwas stur zu sein. Dementsprechend wichtig sind den Oberländern ihre Bräuche, wie das Fisser Blochziehen. Hier findet sich aber auch so manche Kuriosität, denn wo sonst kann man ein Bierbad nehmen?
