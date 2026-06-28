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Ein Sommer am Attersee
Folge vom 28.06.2026
Ein Sommer am Attersee
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Details
Heimatleuchten
Folge vom 28.06.2026: Ein Sommer am Attersee
48 Min.
Folge vom 28.06.2026
Ein Streifzug durch imposante Villen, prachtvolle Gärten und rußige Kamine.
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Altersfreigabe:
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