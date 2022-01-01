Der Walgau - Im Tal der TalenteJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 01.01.2022: Der Walgau - Im Tal der Talente
47 Min.Folge vom 01.01.2022
Der Walgau ist die Gegend zwischen Bludenz und Feldkirch und den meisten vielleicht nur als Durchzugsstraße bekannt. Doch nimmt man sich die Zeit, um diese kleine Region an der Grenze zu Liechtenstein genauer zu betrachten, offenbart sich einem eine Welt voller Überraschungen und Schönheit. Im Walgau brechen sie mit festgefahrenen Traditionen und wagen einen Wandel. Denn sie glauben fest daran, dass man Dinge auch einfach mal ganz anders anpacken kann.
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