Staffel 1Folge 1vom 20.03.2026
Heimwerken mit AstridJetzt kostenlos streamen
Heimwerken mit Astrid
Folge 1: Heimwerken mit Astrid
3 Min.Folge vom 20.03.2026
Ein neues Projekt im Garten oder kleine Reparaturen im Haus gelingen mit ein paar einfachen Handwerker-Tipps. ORF-NÖ-Moderatorin Astrid Nentwich zeigt an den Donnerstagen im November in einer eigenen Sendereihe nach "Niederösterreich heute", wie es geht.
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