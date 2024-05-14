Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 14.05.2024: Angriff der Killerbienen
44 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12
Heino kämpft mal wieder an allen Fronten. Der Tausendsassa hat in Kenia alle Hände voll zu tun. Die alte Backpacker-Hütte muss abgerissen werden. Doch unvorhergesehene Ereignisse torpedieren den Zeitplan. Der Bautrupp taucht nicht auf, stattdessen machen sich an Ort und Stelle giftige Hundertfüßer breit. Und dann greift auch noch eine Horde wild gewordener „Killerbienen“ an. Ein wenig Ablenkung vom Stress erhofft sich der Auswanderer in Afrika von seinem „Emergency Buggy“. Doch nach heftigem Regen läuft auch das selbst gebaute Vehikel nicht rund.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
