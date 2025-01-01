Heinz Fischer: Über Österreich
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Heinz Fischer: Über Österreich
Heinz Fischer kennt Österreich nicht nur politisch – als bekennender Naturfreund hat er viele Regionen unseres Landes auch selbst durchwandert und kennt Land und Leute. Kaum ein Ort, der ihm fremd wäre und wo ihn nicht der eine oder andere Weg einmal hergebracht hätte. Für diese ORF III Neuproduktion setzt sich der Altbundespräsident in den Helikopter und fliegt zu jenen Orten, mit denen ihn am meisten verbindet. Eine sehr persönliche Reise, in der sich seine ganze Lebenserfahrung spiegelt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0