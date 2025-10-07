Heinz Fischer: Über Österreich (3/4)Jetzt kostenlos streamen
Heinz Fischer setzt seine Reise fort über Österreich. Der Altbundespräsident, der in seiner aktiven Zeit viel gereist ist, nimmt sich die Muße, sein Österreich jetzt noch einmal umfassend zu erleben. Im Hubschrauber geht es zu den Orten, die sein Leben mit geprägt haben, und auch zu den größten landschaftlichen Schönheiten unseres Landes. Seine biographischen Erzählungen verbinden die Schauplätze zu einer persönlichen Rückschau auf das Österreich, das sein Leben über Jahrzehnte geprägt hat. Teil drei besucht den Süden und erkundet u. a. Bad Radkersburg an der slowenischen Grenze, das prachtvolle Rosental mit Drau und Klagenfurter Becken, die Saualpe umgeben vom Wolkenmeer oder das eindrucksvolle Museum Liaunig in Neuhaus. Dazu erzählt Heinz Fischer von seiner persönlichen Verbindung zu den Stiften Admont und Seckau sowie seinen Wanderungen in den Nockbergen. Bildquelle: ORF/Riha Film
