Heinzl am Opernball
1 StaffelAb 6
Dominic Heinzl rückt am Ball der Bälle aus, um die internationale und nationale Prominenz zu interviewen. Wirtschaftsbosse, Politiker und Künstler treffen sich in der Wiener Staatsoper einmal jährlich zum fröhlichen Society-Linkswalzer. Und auch wenn die Ballorganisatoren alles tun, um möglichst hochrangige Gäste in die Logen zu bekommen, schleicht sich doch so mancher C-Promi ein. Dominic Heinzl interviewt sie alle und stellt am Opernball definitiv die bissigsten Fragen.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen