Heinzl und die VIPs - Weekend
Folge 4: Heinzl in Amerika
23 Min. Ab 6
Sechs Wochen lang begab sich Dominic Heinzl mit seinem TV-Team auf eine Reise quer durch die USA. Sie brachten mehr als 7000 Meilen, drei Zeitzonen und vier Klimazonen hinter sich. Auf ihrem Weg machten sie an Orten Halt, die nie zuvor ein Europäer betreten hat. Zurück mit mehr als 40 Stunden Filmmaterial und über 5000 Fotos entstand eine ebenso unterhaltsame wie informative Dokumentation, das ein Amerika abseits der Touristentrampelpfade und fern jeder Schönwetterberichte zeigt.
Produktion: AT, 2021
