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Heinzl und die VIPs

Heinzl und die VIPs 22.01.2025

PULS 4Staffel 14Folge 8vom 22.01.2025
Heinzl und die VIPs 22.01.2025

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Heinzl und die VIPs

Folge 8: Heinzl und die VIPs 22.01.2025

5 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 6

Welche VIPs bewegen Österreich und wer sorgt für Schlagzeilen? Dominic Heinzl mischt sich wöchentlich unter die heimische Society und zeigt die spannendsten Geschichten aus der Welt der Schönen und Reichen.

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