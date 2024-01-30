Heiß Umfehdet vom 30.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 12: Heiß Umfehdet vom 30.01.2024
55 Min.Folge vom 30.01.2024
"Beide Seiten": Der stellvertretende PULS 24-Chefredakteuer Andreas Rossmeissl und "Standard"-Journalistin Katharina Mittelstaedt sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Was kostet uns Nehammers Österreichplan?"– darüber diskutieren der politische Direktor der NEOS Lukas Sustala und SPÖ-Ökonom Nikolaus Kowall bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" sind die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elka Kahl und WIFO-Chef Gabriel Felbermayr.
