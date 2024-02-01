Heiß Umfehdet vom 01.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 14: Heiß Umfehdet vom 01.02.2024
56 Min.Folge vom 01.02.2024
"Beide Seiten": "Falter"-Journalistin Eva Konzett und PULS 24 Journalistin Marie Sievers sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Ist die Bargeld-Obergrenze der Startschuss für die Bargeld-Abschaffung?"– darüber diskutieren Matthias Schroth, Leiter der Hauptabteilung für Bargeld in der OeNB, und Josef C. Binder, Initiator des Bargeld-Volksbegehrens. Beim "Interview des Tages" ist der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer.
Produktion:AT, 2024
