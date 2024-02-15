Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 15.02.2024

PULS 24Staffel 1Folge 23vom 15.02.2024
Heiß Umfehdet vom 15.02.2024

Folge 23: Heiß Umfehdet vom 15.02.2024

55 Min.Folge vom 15.02.2024

PULS 24 Moderator Jakob Wirl und "Kurier"-Journalistin Evelyn Peternel sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Wird in der Politik zu viel gelogen?" – darüber sprechen Laura Sachslehner, Landtagsabgeordnete der ÖVP Wien, und Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" ist Reinhold Lopatka, EU-Spitzenkandidat der ÖVP, zu Gast.

