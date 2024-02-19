Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 19.02.2024

PULS 24Staffel 1Folge 25vom 19.02.2024
Heiß Umfehdet vom 19.02.2024

Heiß Umfehdet vom 19.02.2024 Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 25: Heiß Umfehdet vom 19.02.2024

55 Min.Folge vom 19.02.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und "NÖN"-Chefredakteur Daniel Lohninger sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Integrationsprobleme an österreichischen Schulen - darüber diskutieren Christian Klar, Schulleiter Wien-Floridsdort und ÖVP-Floridsdorf-Bildungssprecher, und Grüne-Bildungssprecher Sybille Hamann bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Historiker Timothy D. Snyder über zwei Jahre Ukraine-Krieg.

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Alle 1 Staffeln und Folgen