Heiß Umfehdet vom 19.02.2024 Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 25: Heiß Umfehdet vom 19.02.2024
55 Min.Folge vom 19.02.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und "NÖN"-Chefredakteur Daniel Lohninger sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Integrationsprobleme an österreichischen Schulen - darüber diskutieren Christian Klar, Schulleiter Wien-Floridsdort und ÖVP-Floridsdorf-Bildungssprecher, und Grüne-Bildungssprecher Sybille Hamann bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Historiker Timothy D. Snyder über zwei Jahre Ukraine-Krieg.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
