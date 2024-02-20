Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet vom 20.02.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und Journalist Josef Votzi sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Wie sicher sind unsere Pensionen?"– darüber diskutieren Wirtschaftssprecher der NEOS Gerald Loacker und Kai Jan Krainer, Budget und Finanzsprecher bei der SPÖ, bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" ist Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) zu Gast.

