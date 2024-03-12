Heiß Umfehdet vom 12.03.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 36: Heiß Umfehdet vom 12.03.2024
Folge vom 12.03.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und Politikberater Peter Plaikner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Rechtsruck in Europa – darüber diskutieren Physiker Werner Gruber und Ex-FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht die Grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling über Hitzetote in Wien, Ernteausfälle und Nahrungsmittelknappheit durch den Klimawandel und ihr Norwegen-Hoppala.
