Heiß Umfehdet vom 04.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 47: Heiß Umfehdet vom 04.04.2024
57 Min.Folge vom 04.04.2024
"Beide Seiten": Manuela Raidl (Politik-Chefreporterin von PULS 24) und Johannes Huber (Journalist, DieSubstanz.at) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im ersten "Interview des Tages" spricht FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker u.a. über den COFAG-U-Ausschuss, Spionage und den ORF. Othmar Karas, Erster Vizepräsident des EU-Parlaments, spricht im zweiten "Interview des Tages" u.a. über die neue Kampagne der ÖVP zur österreichischen Leitkultur, die kommende EU-Wahl am 9. Juni sowie Fake-News.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4