Heiß Umfehdet vom 24.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 56: Heiß Umfehdet vom 24.04.2024
56 Min.Folge vom 24.04.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Anchor Daniel Retschitzegger und Michael Jungwirth, stellvertretender Chefredakteur der "Kleinen Zeitung" sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" sind die Geschäftsführerin von Amnesty Österreich, Shoura Hashemi, und Ex-Skispringer Toni Innauer zu Gast.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4