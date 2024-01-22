Heiß Umfehdet vom 22.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 6: Heiß Umfehdet vom 22.01.2024
56 Min.Folge vom 22.01.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuela Raidl und "Kleine Zeitung"-Innenpolitik-Chef Walter Hämmerle sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Runter vom Gas auf Österreichs Straßen – darüber diskutieren Martin Hoffer, Leiter Rechtsdienste ÖAMTC und Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Opferanwalt Clemens Lahner über den Prozess wegen mutmaßlicher Polizeigewalt in Wien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4