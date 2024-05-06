Heiß Umfehdet vom 06.05.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 63: Heiß Umfehdet vom 06.05.2024
56 Min. Folge vom 06.05.2024
"Beide Seiten": Andreas Rossmeissl, stellvertretender PULS 24-Chefredakteur und "Standard"-Journalistin Colette Schmidt sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" ist U-Ausschuss-Fraktionsführer der ÖVP Andreas Hanger.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4