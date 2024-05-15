Heiß Umfehdet vom 15.05.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 68: Heiß Umfehdet vom 15.05.2024
54 Min.Folge vom 15.05.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und "Standard"-Journalist Eric Frey sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" sind ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz zu Gast. Bei Anchor Thomas Mohr spricht Punz über den Missbrauchsfall eines 12-jährigen Mädchens, die von 17 Jugendlichen missbraucht worden sein soll.
