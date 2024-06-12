Heiß Umfehdet vom 12.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 84: Heiß Umfehdet vom 12.06.2024
52 Min.Folge vom 12.06.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Reporterin Marie Sievers und Wolfgang Sablatnig von der “Tiroler Tageszeitung“ sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Schwere Schäden: Aufräumen nach Unwettern" – darüber spricht Anchor Thomas Mohr mit Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz und Reporterin Laura Husar. Punz befindet sich in einem Unwettergebiet in der Steiermark und Husar auf dem Gelände des Nova Rock Festivals. Im "Interview des Tages" sind der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Klaudia Frieben, Vorsitzende des österreichischen Frauenrings.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4