PULS 24Staffel 1Folge 104vom 10.07.2024
54 Min.Folge vom 10.07.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Journalist Stephan Frank und “Presse“-Journalistin Elisabeth Hofer sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im Duell des Tages sitzen sich “Exxpress“-Herausgeberin Eva Schütz und Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig gegenüber. Im “Interview des Tages“ ist Ökonom und SPÖ-Rebell Nikolaus Kowall bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr zu Gast.

PULS 24
