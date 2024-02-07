Heiß Umfehdet vom 07.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 18: Heiß Umfehdet vom 07.02.2024
56 Min.Folge vom 07.02.2024
"Beide Seiten": PULS 24-Reporterin Nadja Buchmüller und "dieSubstanz.at"-Journalist Johannes Huber sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. " Ist der Opernball ein Symbol der Ungleichheit?"– darüber diskutieren der Tanzlehrer Thomas Schäfer-Elmayer und Johannes Lutz von der Kommunistischen Jugend Österreichs (KJÖ) bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" sind Baumeister Richard Lugner und NEOS-Spitzenkandidat für die EU-Wahl Helmut Brandstätter.
