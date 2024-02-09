Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Beide Seiten": Daniel Retschitzegger, PULS 24 Anchor, und Iris Bonavida, Journalistin beim "Profil", sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Bei Moderator Wolfgang Schiefer sprechen sie über: Putin-Carlson-Interview: "Erkenntnisgewinn" oder "Propaganda", Bablers Baulandpläne: "Nicht realistisch" oder "Endlich ein Plan", Opernball-Recap: "Trash-Show" oder "Kulturgut".

