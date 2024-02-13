Heiß Umfehdet Spezial vom 13.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 21: Heiß Umfehdet Spezial vom 13.02.2024
16 Min.Folge vom 13.02.2024
Der Wiener Handelskai und das Einkaufszentrum Millennium City, aber auch der Wiener Praterstern sind immer wieder in den Schlagzeilen. Gruppen von Jugendlichen sorgen dort immer wieder für Unruhe. Was ist dort los und wie versucht man, die Lage in den Griff zu bekommen? PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz hat sich auf Spurensuche begeben und eine Reportage zusammengestellt, in der Jugendliche selbst zu Wort kommen. Bei PULS 24 Anchor Wolfgang Schiefer spricht sie über ihre Recherche.
