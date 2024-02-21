Heiß Umfehdet vom 21.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 27: Heiß Umfehdet vom 21.02.2024
60 Min.Folge vom 21.02.2024
"Beide Seiten": Der stellvertretende PULS 24-Chefredakteuer Andreas Rossmeisl und Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Muss Arbeitslosengeld gekürzt werden?"– darüber diskutieren Oliver Picek vom Momentum Institut und Jan Kluge von der Agenda Austria, bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesherr über den kommenden zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges.
