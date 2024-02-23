"Heiß Umfehdet Spezial" vom 23.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 29: "Heiß Umfehdet Spezial" vom 23.02.2024
In einem "Heiß Umfehdet Spezial – Das Kurz-Urteil" analysieren bei Moderator Wolfgang Schiefer die Journalistinnen Anna Wallner ("Die Presse") und Alexandra Nindl, die den ganzen Prozess für PULS 24 begleitet hat, den letzten Prozesstag in der Causa Falschaussage gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli. Im "Interview des Tages" sind der ehemalige Anwalt von Thomas Schmid, Thomas Kralik, und die ehemalige Landwirtschaftsministerin und Kurz-Vertraute Elisabeth Kösting (ÖVP). Im diesmal moderierten Duell stehen sich Ex-Grünen Chefin Eva Glawischnig und Herausgeberin von "exxpress.at" sowie ÖVP-Kennerin Eva Schütz im PULS 24-Studio gegenüber.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick