Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 30: Heiß Umfehdet vom 26.02.2024
60 Min.Folge vom 26.02.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Moderator René Ach und Wolfgang Sablatnig von der "Tiroler Tageszeitung" sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Sollte die Ukraine Friedensverhandlungen führt?"– darüber diskutieren Völkerrechtsexperte Ralph Janik und Friedensforscher Wilfried Graf bei "Das unmoderierte Duell". Im "Interview des Tages" spricht Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über seine Verurteilung wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss.
