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Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 28.02.2024

PULS 24Staffel 1Folge 31vom 28.02.2024
Heiß Umfehdet vom 28.02.2024

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Folge 31: Heiß Umfehdet vom 28.02.2024

57 Min.Folge vom 28.02.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Journalistin Marie Sievers und stellvertretende "Standard"-Chefredakteurin Petra Stuiber sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Ist Formel 1 noch zeitgemäß? – darüber diskutieren Motorsport-Experte Andreas Reinsperger und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Politologe Peter Filzmaier über sein neues Sport-Buch.

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