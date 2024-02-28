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Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 31: Heiß Umfehdet vom 28.02.2024
57 Min.Folge vom 28.02.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Journalistin Marie Sievers und stellvertretende "Standard"-Chefredakteurin Petra Stuiber sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Ist Formel 1 noch zeitgemäß? – darüber diskutieren Motorsport-Experte Andreas Reinsperger und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Politologe Peter Filzmaier über sein neues Sport-Buch.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
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Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4