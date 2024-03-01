Heiß Umfehdet vom 01.03.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 32: Heiß Umfehdet vom 01.03.2024
15 Min.Folge vom 01.03.2024
Beim "Interview des Tages" spricht Rechtsanwalt Sascha Flatz darüber, ob minderjährige Straftäter strenger bestraft werden sollten. PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz berichtet über den aktuellen Fall einer 12-Jährigen, die von 17 Burschen missbraucht worden sein soll, und über Österreich, "Land der Frauenmorde".
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
