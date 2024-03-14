Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 14.03.2024

PULS 24Staffel 1Folge 37vom 14.03.2024
Heiß Umfehdet vom 14.03.2024

Heiß Umfehdet vom 14.03.2024Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 37: Heiß Umfehdet vom 14.03.2024

58 Min.Folge vom 14.03.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuele Raidl und "Kleine Zeitung"-Journalist Simon Rosner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Ist Bitcoin eine seriöse Geldanlage oder reine Spekulation?"– darüber diskutieren Finanzjournalist Niko Jilch und Ökonom Stephan Schulmeister bei "Das unmoderierte Duell". Im "Interview des Tages" ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Alle 1 Staffeln und Folgen