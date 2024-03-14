Heiß Umfehdet vom 14.03.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 37: Heiß Umfehdet vom 14.03.2024
58 Min.Folge vom 14.03.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuele Raidl und "Kleine Zeitung"-Journalist Simon Rosner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Ist Bitcoin eine seriöse Geldanlage oder reine Spekulation?"– darüber diskutieren Finanzjournalist Niko Jilch und Ökonom Stephan Schulmeister bei "Das unmoderierte Duell". Im "Interview des Tages" ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
