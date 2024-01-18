Heiß Umfehdet vom 18.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 4: Heiß Umfehdet vom 18.01.2024
57 Min.Folge vom 18.01.2024
"Beide Seiten": PULS 24-Anchor Daniel Retschitzegger und die stellvertretende "Standard"-Chefredakteurin Petra Stuiber sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Skisport trotz(t) Klimakrise" - darüber diskutieren Ursula Bittner von Greenpeace und Markus Redl, Geschäftsführer der Bergbahnen Niederösterreich, bei "Das unmoderierte Duell". Im Interview des Tages sind Politikberater Thomas Hofer und Sportreporter Robert Seeger zu Gast.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS 4