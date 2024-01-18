Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

"Beide Seiten": PULS 24-Anchor Daniel Retschitzegger und die stellvertretende "Standard"-Chefredakteurin Petra Stuiber sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Skisport trotz(t) Klimakrise" - darüber diskutieren Ursula Bittner von Greenpeace und Markus Redl, Geschäftsführer der Bergbahnen Niederösterreich, bei "Das unmoderierte Duell". Im Interview des Tages sind Politikberater Thomas Hofer und Sportreporter Robert Seeger zu Gast.

