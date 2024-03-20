Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet vom 20.03.2024

PULS 24Staffel 1Folge 40vom 20.03.2024
58 Min.Folge vom 20.03.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Daniel Retschitzegger und "Presse"-Journalistin Julia Wenzel sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Soll der Schutzstatus des Wolfs gesenkt werden?"– darüber diskutieren Verhaltensforscher Kurt Kotrschal und Wolfstopp-Obmann Gerhard Fallent bei "Das unmoderierte Duell". Im "Interview des Tages" sind EU-Spitzenkandidat der SPÖ Andreas Schieder und Stefan Pappert, Koch im britischen Königshaus, zu Gast.

