59 Min.Folge vom 11.04.2024
"Beide Seiten": Manuela Raidl, PULS 24 Politik-Chefreporterin, und Journalist Georg Renner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" sprechen Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und die Grüne Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4