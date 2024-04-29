Heiß Umfehdet vom 29.04.2024 Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 59: Heiß Umfehdet vom 29.04.2024
56 Min.Folge vom 29.04.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Online-Redakteur Michael Zehenter und "Falter"-Journalistin Eva Konzett sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" sind die EU-Wahl Spitzenkandidaten Harald Vilimsky (FPÖ) und Reinhold Lopatka (ÖVP).
