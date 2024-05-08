Heiß Umfehdet vom 08.05.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 65: Heiß Umfehdet vom 08.05.2024
56 Min.Folge vom 08.05.2024
"Beide Seiten": Journalist Daniel Retschitzegger und Journalistin Manuela Raidl sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht Superstar Conchita Wurst über ich zehnjähriges ESC-Siegesjubiläum. Meinungsforscher Christoph Haselmayer spricht über die Vorwürfe zu Lena Schilling.
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Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat1. PULS 4