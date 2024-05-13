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Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 13.05.2024

PULS 24Staffel 1Folge 67vom 13.05.2024
Heiß Umfehdet vom 13.05.2024

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Folge 67: Heiß Umfehdet vom 13.05.2024

55 Min.Folge vom 13.05.2024

"Beide Seiten": Katharina Strnadl, PULS 24 Reporterin, und "Kleine Zeitung"-IPO-Chef Walter Hämmerle sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht Politikwissenschaftler Gerhard Mangott über die Russland-Offensive und Austausch des Verteidigungsministers.

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