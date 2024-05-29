Heiß Umfehdet vom 29.05.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 75: Heiß Umfehdet vom 29.05.2024
56 Min. Folge vom 29.05.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Moderatorin Nina Flori und Meinungsforscher Christoph Haselmayer sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" ist der Militärexperte Gerald Karner zu den aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion: AT, 2024
