Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 10.06.2024

PULS 24Staffel 1Folge 82vom 10.06.2024
Heiß Umfehdet vom 10.06.2024

Heiß Umfehdet vom 10.06.2024 Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 82: Heiß Umfehdet vom 10.06.2024

56 Min.Folge vom 10.06.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Daniel Retschitzegger und "profil"-Journalist Gernot Bauer sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Wieder Unwetter-Alarm in Österreich" – Anchor Thomas Mohr spricht über dieses Thema mit Meteorologe Jörg Kachelmann und Reporterin Charlotte Heß, die sich im Unwettergebiet im Südburgenland befindet. Im "Interview des Tages" sind SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

