Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 25.06.2024

PULS 24Staffel 1Folge 93vom 25.06.2024
Heiß Umfehdet vom 25.06.2024

Folge 93: Heiß Umfehdet vom 25.06.2024

59 Min.Folge vom 25.06.2024

"Beide Seiten": PULS 24-Journalist Stephan Frank und Journalist Georg Renner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Außerdem sind Amnesty International-Chefin Shoura Hashemi und Leonhard Dobusch, Universitätsprofessor und wissenschaftlicher Leiter des Momentum Insituts, im Interview. Außerdem: PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz war beim EM-Spiel Österreich gegen Niederlande in der Fan Zone beim Wiener Rathausplatz dabei.

