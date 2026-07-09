Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 14: Absturz
47 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Finn und Lars ermitteln im Mordfall des Lastwagenfahrers Stefan Buschke. Jemand hat den Mann auf einem Rastplatz unweit seines Fahrzeugs erstochen. Ein Loch in der Plane des Lastzuges liefert einen ersten wertvollen Hinweis. Buschke könnte skrupellosen Frachträubern zum Opfer gefallen sein ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7: OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing) & © Season 6-7: OneGate Media GmbH