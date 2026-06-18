Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 7: Diva
49 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Die 16-jährige Vanessa fällt beinahe einem Entführer in die Hände. Nun liegt es an Finn und Lars, das Leben des Teenagers zu schützen. Schnell gerät Vanessas brutaler Exfreund Marc ins Visier der Ermittler. Im Laufe der Zeit jedoch werden die Kommissare skeptisch, was die Glaubwürdigkeit der Schülerin betrifft. Denn die Influencerin könnte die Entführung auch inszeniert haben, um ihre Follower auf sozialen Plattformen zu erhöhen ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7: OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing) & © Season 6-7: OneGate Media GmbH