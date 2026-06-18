Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 8: Rosenkrieg
49 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Die Kommissare ermitteln im Fall um die ermordete Karen Feller. Die Frau wurde auf dem Parkplatz nahe ihres Arbeitsortes erschlagen. Finn und Lars lenken den Verdacht zunächst auf Sylvia, die Ex-Frau von Karens Chef Torsten. Beide hatten sich zuletzt gestritten. Doch dann nehmen die Ermittlungen eine unerwartete Wendung: Die Polizisten erfahren, dass Sylvias Sohn Linus verschwunden ist. Hat Torsten seinen Sohn entführt und Karen umgebracht, weil sie davon wusste?
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Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7: OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing) & © Season 6-7: OneGate Media GmbH