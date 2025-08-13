Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roda Roda, mit bürgerlichen Namen Sandor Friedrich Rosenfeld, wurde am 13.04.1872 in Drnowitz, im heutigen Tschechien, geboren. Der Schriftsteller und Publizist hinterließ ein umfassendes Werk aus humoristischen bzw. satirischen Erzählungen, in welchen er liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte. Besetzung: Peter Weck, Christoph Waltz, Andrea Wicke, Erich Padalewski, Heinz Petters, Bernd Spitzer, Walter Langer, Erwin Steinhauer, Sylvia Lukan, Carlo Böhm, Immy Schell, Michael Wallner, Oswald Fuchs, Fritz Goblirsch, Peter Faerbe, Kurt Jaggberg, Niki Horn, Franz Suhrada, Michael Bukowsky, Barbara Lipp, Joe Berger. Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL-Film

